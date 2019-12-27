Засновник Rozetka про кешбек і РРО: Я ніколи не говорив, що закрию бізнес

Засновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін заявив, що не збирається закривати бізнес через закони, які зобов’язують ФОПів використовувати касові апарати та дають можливість отримати кешбек з покупки у разі невідповідності чеку.

Про це він повідомив у інтерв'ю Liga.net, інформує БІЗНЕС.

"Я ніколи не говорив, що закрию бізнес, якщо приймуть ці закони. Це дуже маніпуляційне трактування мого посту в Фейсбуці. Я стверджую, що в прийнятому вигляді, кешбек дозволяє будь-якому аферистові у зв'язці з податківцем заблокувати роботу будь-якого магазину", — пояснює бізнесмен.

"У підприємців нуль прав, а скаржник може подавати нескінченну кількість скарг. Якщо ваш чек випадково "загубився" в системі, ви ніколи не доведете в податковій, що це їх баг. Наприклад, навіть нам — мільярдній компанії, що обслуговується в офісі найбільших платників податків, — відповідають: "Не бачимо і не можемо знайти". Що тоді говорити про дрібних гравців?", — додав Чечоткін.

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Крім того, бізнесмен розкритикував податкову політику України. "Держава дуже сильно і дуже ефективно бореться сьогодні з контрабандою, причому настільки ефективно, що і не контрабанда вже теж не їде. Зараз велика проблема з розмитненням. Раніше далеко не найнижчі українські податки компенсувалися не забороненими креативними способами, щоб скажімо так, "зменшити податкову базу". Нинішня влада хоче заборонити весь цей "креатив", залишивши при цьому європейські податки. Виходить, ми ставимо себе за податковим навантаженням в один ряд з Польщею, Словаччиною, Чехією, але забуваємо, що у нас є величезна кількість недружніх і зовсім безвідповідальних перед бізнесом контролюючих органів", — заявив засновник Rozetka.

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