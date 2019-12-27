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"Зарплатне рабство" скасували: Українці можуть вибирати банк для отримання виплат

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Сьогодні, 27 грудня, Кабінет міністрів скасував обмеження за переліком банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати.

Про це повідомляється в Telegram-каналі прем'єрміністра Олексія Гончарука, інформує БІЗНЕС.

Відзначається, що українці зможуть отримувати зарплату на картку будь-якого банку, а не тільки там, де роботодавець оформив "зарплатний проєкт". Крім того, вибір буде і у одержувачів пенсій та субсидій.

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"Це буде сприяти справедливій ​​конкуренції між банками за право обслуговувати громадян, а отже, поліпшить якість банківських послуг в країні", – вважають в Кабміні.

Нагадаємо,в Україні планували ліквідувати "зарплатне рабство".

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