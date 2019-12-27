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Уряд пропонує вирішували бізнес-суперечки поза судом

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Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про медіацію", який передбачає позасудове вирішення бізнесових спорів через спеціального посередника – медіатора.

Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, інформує БІЗНЕС.

Процедура медіації передбачає вирішення суперечки без суду. Крім сторін, між якими виникла суперечка, в ній братиме участь спеціальна особа — медіатор. Її завданням буде зробити так, щоб сторони дійшли згоди.

"Це значно скоротить час і вартість судових процедур для людей і бізнесу, особливо малого та середнього", – зазначив прем'єрміністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Законопроєктом, який ухвалив уряд, визначається сфера застосування медіації, її принципи; вимоги до медіатора, його права, обов'язки та відповідальність, а також проведення медіації, права і обов'язки сторін.

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"Можливість вирішувати конфлікт за результатами досягнутих домовленостей – це невеликі фінансові витрати і скоротити терміни вирішення. Крім того, ухвалення законопроєкту зменшить навантаження на суди і скоротить кількість оскаржуваних судових рішень", – кажуть у Кабміні.

уряд Медіація