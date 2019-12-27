У lifecell відповіли АМКУ на закиди про неіснуючий 4,5G інтернет

Про це компанія повідомила у Facebook, інформує БІЗНЕС.

У lifecell висловили категоричну незгоду із зазначеними висновками щодо використання формулювання 4.5G. "Більш того, публічно озвучена позиція АМКУ наносить пряму шкоду репутації бренду і негативно впливає на формування сприйняття якості послуг компанії", — зазначили у компанії.

"30 березня 2018 року оператор lifecell запустив четверте покоління мобільного Інтернету стандарту 4.5G. З того часу lifecell надав можливість доступу до високошвидкісного інтернету четвертого покоління 29,6 млн українців у 10 тис. населених пунктах по всій країні. Устаткування, що поставляється в Україну для мережі оператора lifecell, повністю відповідає характеристикам і функціоналу технології LTE-Advanced PRO (що також має назву 4.5G)", — сказано у повідомленні lifecell.

Нагадаємо, АМКУ зобов'язав lifecell "не домальовувати" якість мобільного інтернету