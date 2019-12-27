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28
Сб., груд.
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Банки в світі анонсували рекордне скорочення працівників

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У 2019 банки в світі анонсували скорочення понад 77,7 тис працівників, що є найбільшим скороченням з 2015 року.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, масштабні скорочення співробітників анонсували 50 великих банківських груп в Європі і США. У 2015 році банки по всьому світу скоротили 91 тис. співробітників

За останні шість років банки в загальному скоротили 425 тис працівників. Як зазначає видання, це попередні дані, а реальна цифра може виявитися вище.

Близько 82% всіх скорочень припали на європейські банки, які страждають від негативних процентних ставок і додаткового навантаження.

Нагадаємо, НБУ зобов’язав банки розкривати всі умови кредитів.

банки НБУ дослідження