Силовики обшукують Адміністрацію морських портів

НАБУ, СБУ і САП здійснюють обшуки в приміщеннях Адміністрації морських портів України, філіях та за місцем проживання посадовців в Києві, Одесі та Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує БІЗНЕС.

"Слідчі дії санкціоновані. Їх здійснюють в межах розслідування можливих зловживань посадовців АМПУ при закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури, зокрема надання протиправних преференцій іноземній компанії", – зазначають у НАБУ.

Попередня правова кваліфікація – ч.2 ст. 364 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з весни 2019 року за матеріалами СБУ.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував Асоціацію морпортів за схеми здирництва з суден.