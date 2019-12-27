Dragon Capital купив офіс в Києві

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу компанії.

Триповерхове приміщення розташоване в історичній пішохідній зоні Подолу за адресою вул. Сагайдачного 22/1 в Києві. Придбаний об'єкт був відразу переданий в оренду Альфа-Банку.

"Ми завершуємо 2019 рік із більш помірними темпами придбання нерухомості, ніж у 2016-2018 роках, що частково пов'язане з виборним періодом цього року та нашими значними інвестиціями в кінці 2018 року. Тим не менше, ми розширили наш портфель на 13%, або більш ніж на 77 000 м2, і плануємо нові інвестиції в комерційну нерухомість разом з нашими партнерами у 2020 році. Ці плани підтверджують, що ми віримо у подальше покращення інвестиційного клімату та економічне зростання України", – заявив генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

Загалом у 2019 році Dragon Capital розширив свій портфель комерційної нерухомості на 8 об’єктів нерухомості, придбавши два склади у Харкові та Києві загальною площею 34 600 м2, приміщення у Львові площею 945 м2, три офісних об’єкти загальною площею 12 900 м2 та два торгових центри площею 29 500 м2 (усі в Києві). Завдяки цьому портфель комерційної нерухомості Dragon Capital досяг 655 000 м2 і зараз включає 11 офісних будівель, 6 торгових центрів та 10 складських комплексів у Києві, Харкові, Львові, Вінниці та Запоріжжі.

Нагадаємо, компанії групи Dragon Capital та приватні інвестори 20 грудня підписали угоду про придбання 100% акцій "Ідея Банку" у компанії Getin Holding S.A. (Польща).

Довідка:Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері прямих інвестицій і фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Компанія була заснована в 2000 році в Києві і має успішний 19-річний досвід прямих інвестицій в Україну.