На приватизацію передали 530 держпідприємств

Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.

"За майже 4 місяці на приватизацію передано більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності. Це дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам", — зазначив очільник уряду.

За його словами, загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів складає понад 12 млрд грн.

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