На приватизацію передали 530 держпідприємств

Кабінет міністрів передав на приватизацію 530 державних підприємств.
Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.
"За майже 4 місяці на приватизацію передано більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності. Це дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам", — зазначив очільник уряду.
За його словами, загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів складає понад 12 млрд грн.
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Нагадаємо:
- У січні 2019 року Кабінет міністрів України затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які планується виставити на продаж, – ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" та інші.
- У листопаді в Мінекономіки України повідомили, що готують до приватизації 737 підприємств.
- 25 листопада Фонд держмайна повідомив, що до продажу погоджено 415 держоб'єктів.