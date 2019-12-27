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На приватизацію передали 530 держпідприємств

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Кабінет міністрів передав на приватизацію 530 державних підприємств.

Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.

"За майже 4 місяці на приватизацію передано більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності. Це дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам", — зазначив очільник уряду.

За його словами, загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів складає понад 12 млрд грн.

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Нагадаємо:

  • У січні 2019 року Кабінет міністрів України затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які планується виставити на продаж, – ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" та інші.
  • У листопаді в Мінекономіки України повідомили, що готують до приватизації 737 підприємств.
  • 25 листопада Фонд держмайна повідомив, що до продажу погоджено 415 держоб'єктів.
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