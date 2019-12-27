В Україні створять Нацкомісію у сфері транспорту

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про створення Національної комісії у сфері транспорту.

Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук у своєму Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його словами, регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов.

Згідно з проєктом закону, регулятор займається:

1) формування тарифів (зборів, плати) на послуги, що надаються суб'єктами природних монополій у сфері транспорту та суб`єктами господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері транспорту;

2) видачі ліцензій на право провадження видів діяльності у сфері залізничного транспорту та перевірки виконання ліцензійних умов;

3) інші умови провадження господарської діяльності у випадках, передбачених законодавством.

Нагадаємо, в Україні створити портал електронних транспортних послуг e-transport.gov.ua, який об’єднує електронні сервіси у всіх сферах транспортної галузі в одну розумну систему.