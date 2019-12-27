Єврокомісія підтвердила відділення ГТС від "Нафтогазу"

Європейська комісія офіційно підтвердила, що нова компанія "Оператор газотранспортної системи України" відокремлена і налаштована на роботу відповідно до законодавства Євросоюзу.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович на своїй сторінці у Twitter.

"Радий, що відправив лист, який підтверджує, що новостворений оператор газотранспортної системи України відокремлений і налаштований на роботу відповідно до законодавства ЄС", — написав Шефчович

Він зазначив, що це необхідна умова для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну, як було погоджено під час тристоронніх переговорів.

Нагадаємо:

18 вересня 2019 року Кабінет міністрів України затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України", що дозволяє завершити виділення незалежного оператора газотранспортної системи.

У грудні президент України підписав законопроєкт № 2359-1 щодо анбандлінгу "Нафтогазу України".

24 грудня у "Нафтогазі" повідомили, що компанія "Оператор газотранспортної системи України" пройшла сертифікацію в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).

Довідка: Анбандлінг — це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності Оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії. Передбачається, що ефективний анбандлінг стане запорукою формування незалежного й сертифікованого за європейськими вимогами оператора української газотранспортної системи.

Анбандлінг є вимогою ЄС у межах Третього енергетичного пакету, яка передбачає, що одна й та сама компанія не може одночасно видобувати, транспортувати і продавати газ.