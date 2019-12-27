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Кабмін схвалив законопроєкт про ринок праці

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Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про ринок праці, який передбачає гармонізацію українського законодавства з європейським.

Про це повідомляє БІЗНЕС, посилаючись на Telegram-канал прем'єрміністра Олексія Гончарука.

"Реформа ринку праці — 1 000 000 нових робочих місць за 5 років і пошук нової роботи за 2 місяці. Уряд схвалив законопроєкт про працю", – написав очільник уряду.

За його словами, законопроєкт передбачає:

  • збереження та розширення соціальних прав працівників;
  • збільшення кількості легальних робочих місць;
  • рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці;
  • підвищення доходів працівників по всій Україні;
  • гармонізацію українського законодавства з європейським.

У свою чергу, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов додав, що законопроєкт має на меті підвищити офіційну зайнятість та рівень зарплат в країні.

"Розробка нового закону потрібна тому, що Кодекс законів про працю давно не захищає працівників. Діючий документ датований 1971 роком, тому не передбачає офіційної фіксації сучасних форм праці - фрілансу, дистанційної, домашньої або тимчасової роботи та ін. Через відсутність законодавчого регулювання, альтернативою для багатьох різновидів сьогочасних трудових відносин стала нелегальна зайнятість. Тому зростає робота в "тіні", зарплати у конвертах, складність у пошуку роботи, фактична відсутність захисту працівників приватного бізнесу", – написав міністр у Facebook.

Законопроєкт дозволить збалансувати ринок робочої сили, вивести із тіні заробітні платні та пришвидшити економічне зростання.

Милованов зазначив, що закон вступить в силу за шість місяців, після розгляду та ухвалення його парламентом. "Ще протягом року буде діяти так званий перехідний період. За цей час відбудеться адаптація трудових відносин і кадрових документів до нововведень. Законопроєкт планується розглядати в парламенті пакетом з іншими законопроєктами, які впливають на ринок праці та трудові відносини. Такі як "про страйк", "про профспілки" тощо", – резюмував міністр.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2019 року уряд підтримав заміну паперових трудових книжок електронними.

уряд Олексій Гончарук Тимофій Милованов ринок праці