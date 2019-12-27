business head ads

Інтелектуальна власність для МСБ – тягар…

Олександр Зубарєв

Особливості національного e-commerce

Євген Чорнолуцький

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

27
Пт., груд.
23 Нові матеріали

НБУ здобув ще одну перемогу у справі "ПриватБанку"

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Національний банк України повідомив про першу перемогу у судових процесах щодо визначення пов’язаних осіб з "ПриватБанком" напередодні націоналізації.

Про це йдеться в заяві пресслужби НБУ, передає БІЗНЕС.

"Окружний адміністративний суд міста Києва 10 грудня 2019 року відмовив ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" у задоволенні позову про визнання протиправним та скасування рішення Національного банку про визначення позивача напередодні націоналізації пов’язаною з ПАТ КБ "ПриватБанк" особою", — зазначили у НБУ.

У Нацбанку розповіли, що 13 грудня 2016 року Комісія НБУ з питань визначення пов’язаних із банками осіб та перевірки операцій банків з такими особами рішенням № 105 визначила ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" пов’язаною особою. У подальшому кошти, які знаходились на рахунках, відкритих на ім’я ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС", були обміняні Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на акції додаткової емісії та продані державі у порядку, передбаченому статтею 41-1 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” у процесі виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участі держави.

ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" оскаржило це рішення у Окружному адміністративному суді Києва.

Проте, зазначають в НБУ, суд відмовив у задоволенні позову з огляду на те, що:

1. Національний банк наділений повноваженнями щодо ухвалення рішення про визначення фізичних та юридичних осіб особами, пов’язаними з банком;

2. ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" відповідно до частини першої статті 52 Закону України “Про банки і банківську діяльність” є пов’язаною з ПАТ КБ "ПриватБанк" особою, про що останній періодично повідомляв Національний банк.

Також у пресслужбі додали, що на сьогодні до Нацбанку було подано понад 40 позовів про оскарження пов’язаності з ПАТ КБ "ПриватБанк".

Нагадаємо:

Приватбанк суд