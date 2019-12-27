НБУ здобув ще одну перемогу у справі "ПриватБанку"

Національний банк України повідомив про першу перемогу у судових процесах щодо визначення пов’язаних осіб з "ПриватБанком" напередодні націоналізації.

Про це йдеться в заяві пресслужби НБУ, передає БІЗНЕС.

"Окружний адміністративний суд міста Києва 10 грудня 2019 року відмовив ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" у задоволенні позову про визнання протиправним та скасування рішення Національного банку про визначення позивача напередодні націоналізації пов’язаною з ПАТ КБ "ПриватБанк" особою", — зазначили у НБУ.

У Нацбанку розповіли, що 13 грудня 2016 року Комісія НБУ з питань визначення пов’язаних із банками осіб та перевірки операцій банків з такими особами рішенням № 105 визначила ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" пов’язаною особою. У подальшому кошти, які знаходились на рахунках, відкритих на ім’я ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС", були обміняні Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на акції додаткової емісії та продані державі у порядку, передбаченому статтею 41-1 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” у процесі виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участі держави.

ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" оскаржило це рішення у Окружному адміністративному суді Києва.

Проте, зазначають в НБУ, суд відмовив у задоволенні позову з огляду на те, що:

1. Національний банк наділений повноваженнями щодо ухвалення рішення про визначення фізичних та юридичних осіб особами, пов’язаними з банком;

2. ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" відповідно до частини першої статті 52 Закону України “Про банки і банківську діяльність” є пов’язаною з ПАТ КБ "ПриватБанк" особою, про що останній періодично повідомляв Національний банк.

Також у пресслужбі додали, що на сьогодні до Нацбанку було подано понад 40 позовів про оскарження пов’язаності з ПАТ КБ "ПриватБанк".

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