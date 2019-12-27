В Україні запустили єдиний транспортний портал е-послуг (ВІДЕО)

В Україні створити портал електронних транспортних послуг e-transport.gov.ua, який об’єднує електронні сервіси у всіх сферах транспортної галузі в одну розумну систему.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
За його словами, на сайті можна замовити адміністративні послуги на транспорті та скористатись загальними тематичними сервісами.
На www.e-transport.gov.ua вже доступно:
• Бронювання за 3 хвилини дозволів на міжнародні перевезення;
• Пост-контроль – кожен зареєстрований дозвіл простежується з моменту його бронювання або друку до перетину кордону та повернення на пункт видачі дозволу;
• Обмін даними з митницею;
• Оформлення дозволів на негабаритні перевезення;
• Е-протокол – інспектори Укртрансбезпеки зможуть оперативно передавати інформацію про порушників;
• Відеоспостереження – для контролю та прозорості видачі дозволів організована трансляція з пунктів видачі дозволів (Ковель, Голоби, Львів, Вінниця, Хмельницький, Бориспіль, Коростень). У найближчий час планується запустити трансляцію ще з 7 пунктів.
Крім того, для бізнесу на порталі доступна електронна товарно-транспортна накладна (е-ТТН), яка:
- прискорює, спрощує взаємодію між учасниками перевезень;
- дозволяє облік автомобільних вантажних перевезень в єдиній системі;
- єдина точка доступу різних відомств до всіх реєстрів, які регулюють процес автомобільних вантажних перевезень;
- прискорення процесу перевірки перевізника;
- отримання актуальної інформації з необхідних реєстрів в real-time;
- моніторинг діяльності контролюючих органів на місцях.
"Запровадження е-ТТН – один з сервісів, який дозволяє створити цифрові транспортні коридори та розвивати мультимодальні перевезення", – зазначив Криклій.
Він також повідомив, що найближчим часом планується розширити сервіси для автотранспорту, для моряків і реєстрацію повітряних суден.