В Україні запустили єдиний транспортний портал е-послуг (ВІДЕО)

В Україні створити портал електронних транспортних послуг e-transport.gov.ua, який об’єднує електронні сервіси у всіх сферах транспортної галузі в одну розумну систему.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його словами, на сайті можна замовити адміністративні послуги на транспорті та скористатись загальними тематичними сервісами.

На www.e-transport.gov.ua вже доступно:

• Бронювання за 3 хвилини дозволів на міжнародні перевезення;

• Пост-контроль – кожен зареєстрований дозвіл простежується з моменту його бронювання або друку до перетину кордону та повернення на пункт видачі дозволу;

• Обмін даними з митницею;

• Оформлення дозволів на негабаритні перевезення;

• Е-протокол – інспектори Укртрансбезпеки зможуть оперативно передавати інформацію про порушників;

• Відеоспостереження – для контролю та прозорості видачі дозволів організована трансляція з пунктів видачі дозволів (Ковель, Голоби, Львів, Вінниця, Хмельницький, Бориспіль, Коростень). У найближчий час планується запустити трансляцію ще з 7 пунктів.