Долар і євро різко подорожчали

Національний банк України сьогодні, 27 грудня, послабив офіційний курс гривні.
Такі дані наведено на сайті НБУ, інформує БІЗНЕС.
Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 23,2929 грн/$, курс гривні до євро – на рівні 25,8085.
У порівнянні з попереднім робочим днем середній курс покупки готівкового долара банками зріс на 41 копійку (до 23,31 грн/$), продажу – на 59 копійок (до 23,96 грн/$).
Середній курс покупки євро банками зріс на 45 копійок (до 25,76 грн/€), продажу – на 70 копійок (до 26,60 грн/€).
На чорному ринку курс покупки долара становить 23,65 грн/$, продажу – 24,07 грн/$. Курс євро в покупці становив 26,03 грн/€, в продажу – 25,55 грн/€.
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