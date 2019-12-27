Долар і євро різко подорожчали

Такі дані наведено на сайті НБУ, інформує БІЗНЕС.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 23,2929 грн/$, курс гривні до євро – на рівні 25,8085.

У порівнянні з попереднім робочим днем середній курс покупки готівкового долара банками зріс на 41 копійку (до 23,31 грн/$), продажу – на 59 копійок (до 23,96 грн/$).

Середній курс покупки євро банками зріс на 45 копійок (до 25,76 грн/€), продажу – на 70 копійок (до 26,60 грн/€).

На чорному ринку курс покупки долара становить 23,65 грн/$, продажу – 24,07 грн/$. Курс євро в покупці становив 26,03 грн/€, в продажу – 25,55 грн/€.

Нагадаємо: