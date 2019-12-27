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На Чернігівському автозаводі запустили випуск трамваїв

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Чернігівський автозавод, що входить до корпорації "Еталон", виготовив перший каркас трамвая.

Про це розповів Валерій Купцов гендиректор Чернігівського автозаводу і віцепрезидент корпорації "Еталон", інформує БІЗНЕС із посиланням на Автоцентр.

"Наступний напрямок – освоїти випуск кузовів для трамваїв, щоб проводити ремонти зношених в Україні вагонів. Уже виготовлено перший каркас, зараз йде його облицювання, а також опрацьовується питання по електриці і електроніці. А механічна частина вже вирішена", – повідомив він.

За його словами, виробництво трамваїв – перспективний напрямок, оскільки більше 1000 кузовів цих машин в Україні відслужили свій термін експлуатації.

Трамвай, який буде випускати Чернігівський автозавод – розробка з використанням нових матеріалів. Єдине, що залишиться колишнім – ходові візки. Їхня вартість дуже висока, тому завод їх не буде закуповувати, а тільки робити капітальний ремонт.

Довідка: Чернігівський автозавод створений в серпні 2003 року. У 2019 році завод виготовив 210 транспортних засобів, включаючи автобуси і тролейбуси, що на 20 одиниць більше, ніж у 2018 році.

трамваї Чернігівський автозавод