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Український Фонд стартапів отримав вже 150 заявок на фінансування

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Станом на 26 грудня 650 людей подали 150 заявок на отримання грантів від Українського Фонду стартапів.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку Фонду.

Зазначається, що кожну заявку оцінює як мінімум двоє незалежних експертів з відповідною експертизою. Наразі вже оцінено 32 стартапи, чотири з них отримали високі бали та будуть запрошені на Pitch Day 25 січня 2020 року.

В рамках Pitch Day стартапи будуть коротко презентувати свої ідеї перед членами конкурсної комісії. Їх оцінюватимуть за п’ятьма критеріями: команда, ринок, технологія, продукт, стратегія.

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"Стартапи на стадії pre-seed [стадія, коли стартап ще не має створеного прототипу] зможуть презентувати свою ідею протягом 3 хвилин, стартапи на стадії seed – протягом 7 хвилин", – інформує Фонд.

За результатами Pitch Day кращі стартапи зможуть отримати фінансування. Подати заявку можна на сайті Фонду.

Нагадаємо:

  • 11 липня 2019 року розпочав роботу Український фонд стартапів. Його завдання – забезпечувати грантове фінансування компаній з інноваційним продуктом на ранній стадії розвитку. Статутний капітал Фонду сформований за рахунок держбюджету і становить 390 млн грн. Розмір гранту для одного проєкту може досягати $75 тис. 
  • 2 грудня Український фонд стартапів почав приймати заявки від стартаперів на фінасування.
Український фонд стартапів заявки