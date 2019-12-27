Український Фонд стартапів отримав вже 150 заявок на фінансування

Станом на 26 грудня 650 людей подали 150 заявок на отримання грантів від Українського Фонду стартапів.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку Фонду.

Зазначається, що кожну заявку оцінює як мінімум двоє незалежних експертів з відповідною експертизою. Наразі вже оцінено 32 стартапи, чотири з них отримали високі бали та будуть запрошені на Pitch Day 25 січня 2020 року.

В рамках Pitch Day стартапи будуть коротко презентувати свої ідеї перед членами конкурсної комісії. Їх оцінюватимуть за п’ятьма критеріями: команда, ринок, технологія, продукт, стратегія.

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"Стартапи на стадії pre-seed [стадія, коли стартап ще не має створеного прототипу] зможуть презентувати свою ідею протягом 3 хвилин, стартапи на стадії seed – протягом 7 хвилин", – інформує Фонд.

За результатами Pitch Day кращі стартапи зможуть отримати фінансування. Подати заявку можна на сайті Фонду.

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