Росія очікує від України скасування заборони на імпорт електроенергії

У Росії вважають неконструктивним рішення України відмовитись від імпорту російської електроенергії.
Про це заявив голова Міненерго Росії Олександр Новак, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на росЗМІ.
Він зазначив, що населенню та комерційним організаціям, яким важливіше за все наявність в приміщенні світла і тепла, позиція Києва "не додає оптимізму". "Такі рішення не дуже конструктивні, тому що вони не спрямовані на енергобезпеку і надійне енергопостачання споживачів", – заявив Новак.
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За його словами, Росія готова забезпечувати Україну електроенергією в необхідних обсягах і сподівається на скасування рішення Києва про заборону імпорту цього ресурсу з РФ.
Крім того, російський міністр відзначив збільшення частки російського газу в Європі, яка становить близько 45%.
Говорячи про видобуток нафти, Новак зазначив, що скорочення нафтовидобутку в рамках угоди ОПЕК+ – не вічний процес, і все одно колись треба буде ухвалювати рішення про вихід з угоди, щоб забезпечувати збереження частки на ринку. Він зазначив, що це рішення розглядатимуть цього року.
Нагадаємо:
- 18 вересня 2019 року Верховна Рада схвалила правку народного депутата Андрія Геруса до закону України "Про ринок електроенергії", дозволивши купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства.
- 4 грудня Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №2233, який, серед іншого, забороняє імпорт електроенергії до Росії за двосторонніми договорами.
- За даними "Укренерго", максимальний імпорт електроенергії з Росії становить 10-15% від загального українського попиту, що не становить небезпеки для вітчизняних виробників.
- 26 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який, серед іншого, забороняє імпорт електроенергії до Росії за двосторонніми договорами.