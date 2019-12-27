Україна стягнула перший штраф за польоти до Криму

Казахська Euro-Asia Air заплатила до бюджету України 136 000 грн за політ у межах забороненої зони.

Про це повідомила Державіаслужба у відповідь на запит інформагентства Міноборони України АрміяINFORM, пише БІЗНЕС.

Повідомляється, що 8 серпня 2019 року літак авіакомпанії Euro-Asia Air виконав політ у межах забороненої зони над окупованим півостровом. 7 листопада Державіаслужба винесла постанову про накладення штрафу. Казахські авіалінії визнали свою провину і добровільно сплатили 136 000 грн.

Відзначається, що суми штрафів за порушення повітряного простору в Криму тільки цивільними повітряними суднами російських авіакомпаній вже досягли 13 млрд грн.

В Державіаслужбі сподіваються, що справа з казахською авіакомпанією стане прецедентною і призведе до початку процесу погашення штрафів і компаніями з РФ.

Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту Сімферополь усім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над територією Криму ще в березні 2014 року.

З тих пір кількість порушень перевищила 200 000 і ніхто не поніс фінансової відповідальності.

Нагадаємо, українським авіакомпаніям можуть скасувати ПДВ на внутрішні рейси.