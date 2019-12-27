Братський маслопресовий завод "відбили" у рейдерів

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на громадську організацію "Бізнес-Варта".

"Усі реєстраційні дії рейдерів в справі ТОВ "НЕСТ", які стали першопричиною юридичних і фінансових негативних наслідків для дійсних власників і бюджету держави – оскаржено в судовому порядку і визнано неправомірними! ТОВ "НЕСТ" повернуто тим, хто є дійсним його власником. Братський маслопресовий завод з усіма виробничими потужностями, повертається до тих, хто дійсно його будував і своєю працею дав більше сотні робочих місць у маленькому містечку на Миколаївщині", – заявили в "Бізнес-Варті".

Нагадаємо, з січня 2017 року ТОВ "НЕСТ" боролось із рейдерським нападом, який на думку власників підприємства, покривається на найвищому рівні в нашій державі, в правоохоронних органах, органах юстиції, Генрокуратурі та судах.

За даними "Бізнес-Варти", у січні 2017 року державний реєстратор в Краматорську Донецької області вніс зміни до складу засновників та керівника ТОВ "НЕСТ" без оригіналів документів, які б засвідчували відчуження корпоративних прав підприємства. Він зробив це на підставі копії документу, в якій через її жахливий стан складно було розгледіти навіть назву підприємства.

Пізніше було встановлено, що документ про відчуження майна є фейком, оскільки в ньому підроблено підпис нотаріуса, який начебто засвідчив його, а також печатку самого підприємства та підпис справжнього власника.

Після того, як злочинним шляхом підприємство вже було зареєстровано на іншу підставну особу, відбулося його силове захоплення. Рейдери захопили вузлові споруди об’єкту, а саме периметр, промислові і складські території, елеватор.

Судові спори у цій справі тривали кілька років.