Уряду пропонують "мирову" щодо розподілу аграрних дотацій

Шостий апеляційний суд Києва частково задовольнив позов Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) та скасував постанову Кабміну від 7 лютого 2018 року про розподіл держдотацій в агросекторі України.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ВАР.

"Всеукраїнська Аграрна Рада у своєму позові не вимагала і не могла вимагати повернення коштів, виплачених аграріям, адже відповідні виплати проводила не громадська спілка, а уряд. Вимагати повернення коштів може лише Кабінет Міністрів України. Нашою метою було довести, що уряд Володимира Гройсмана порушив закон при затвердженні відповідних порядків і це призвело до того, що малі та середні аграрії отримали непропорційно мало коштів. І ми це зробили. Також ВАР звертатиметься до НАБУ, аби прийняте судом рішення було долучено до матеріалів кримінальної справи, яку слідчі відомства відкрили за заявою ВАР", – сказав на пресконференції голова Асоціації Андрій Дикун.

За його словами, уряд вже подав касацію на рішення суду. ВАР, у свою чергу, пропонує уряду укласти мирову угоду.

В її рамках громадська спілка заявила про готовність відмовитись від своїх вимог щодо скасування постанов Кабміну №106 та 107, якщо уряд визнає незаконність внесених до постанови №107 змін, якими було знято ліміт на суму відшкодування з бюджету вартості будівництва або реконструкції тваринницьких об’єктів. До ухвалення змін сума не повинна була перевищувати 150 млн грн за один об’єкт будівництва.

Наголошується, що у 2018 році в Україні лише одна компанія отримала відшкодування більше 150 млн грн за один об’єкт – "Миронівський хлібопродукт" (МХП), якому виділили 932 млн грн, що становить майже чверть від усіх здійснених виплат державної підтримки минулого року.



У ВАР вважають, що врегулювання спору мирним шляхом на запропонованих умовах дасть можливість чинному уряду продовжити роботу в штатному режимі, а також вимагати повернення більш ніж 600 млн грн отриманої МХП державної підтримки у 2018 році.

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