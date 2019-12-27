В уряді запрацювала гаряча лінія для боротьби з гральним бізнесом

Кабінет міністрів України відкрив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.
Про це у Facebook повідомив прем`єрміністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.
Українців просять повідомляти про гральні зали, які відновили роботу після закриття. "Якщо ви стали свідками того, як деякі гральні зали відновили свою роботу — прошу звертатися на урядову гарячу лінію за номером 1545, вибравши категорію #5. Уряд буде реагувати оперативно", — написав очільник уряду.
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Нагадаємо:
- 30 вересня 2019 року Кабінет міністрів схвалив та спрямував до Верховної Ради Програму дій уряду та низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу.
- 20 грудня уряд оголосив про масову боротьбу з незаконним гральним бізнесом. Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що через провал закону про легалізацію грального бізнесу в Україні будуть закриті всі ігрові зали.
- В Україні створено 715 мобільних груп, які здійснюють моніторинг та вживають заходів щодо виявлення незаконного грального бізнесу.