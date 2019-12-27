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В уряді запрацювала гаряча лінія для боротьби з гральним бізнесом

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Кабінет міністрів України відкрив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.

Про це у Facebook повідомив прем`єрміністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

Українців просять повідомляти про гральні зали, які відновили роботу після закриття. "Якщо ви стали свідками того, як деякі гральні зали відновили свою роботу — прошу звертатися на урядову гарячу лінію за номером 1545, вибравши категорію #5. Уряд буде реагувати оперативно", — написав очільник уряду.

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