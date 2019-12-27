В Мінекономіки з`явиться відділ-регулятор органічного виробництва

В Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України створять новий спеціальний підрозділ, який займатиметься питаннями регулювання органічного виробництва, маркування та маркетингу органічної продукції.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт organic.ua.

Новий Відділ органічного виробництва та стандартів якості створюється за наказом міністра Тимофія Милованова від 24 грудня 2019 року.

У документі наголошується, що створення цього відділу є важливим кроком до здійснення державного регулювання відносини у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції у державі.

Нагадаємо, 2 серпня 2019 року в Україні вступив у дію Закон "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", який, зокрема, встановлює основи правового регулювання органічного виробництва та функціонування ринку такої продукції.

У 2019 році штрафи за порушення цього закону, залежно від виду порушення, становитимуть від 12,5 тис. грн до понад 100 тис. грн. Розміри штрафів визначені в мінімальних заробітних платах, тому санкції можуть зростати. Перевірки на ринку органічної продукції за новим законодавством будуть планово здійснюватися, починаючи з 2020 року.