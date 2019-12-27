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Уряд розпочав активну боротьбу з нелегальними АЗС

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Кабінет міністрів доручив Державній фіскальній службі разом з правоохоронними та іншими контролюючими органами до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегальних автозаправних станцій. 

Про це у Facebook повідомив прем`єрміністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

За його даними, станом на 26 грудня в Україні вже закрито 46 нелегальних АЗС та вилучено 1,3 тис тонни паливно-мастильних матеріалів на суму 33,4 млн грн. Також розпочато 18 кримінальних проваджень.

"Робота в цьому напрямку активно триває. Всі АЗС будуть працювати з ліцензіями або не будуть працювати взагалі", — попередив очільник уряду.

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