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Alibaba Group стала найдорожчою публічною компанією Азії

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Китайський гігант інтернет-торгівлі Alibaba Group вперше став найдорожчою публічною компанією в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з капіталізацією в $570 млрд.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на видання The Nikkei Asian Review.

Видання порівняло вартість азіатських компаній в доларах за станом на 20 грудня 2019 року.

Зазначається, що ринкова вартість Alibaba Group за підсумками 2019 року зросла на 60%, що дозволило компанії обігнати інтернет-холдинг Tencent і зайняти лідируючу позицію. Капіталізація Tencent з початку року зросла на 20%, склавши $ 459 млрд. 

За даними видання, на падіння продажів Tencent вплинуло зростання популярності додатки для створення відео TikTok.

У світовому рейтингу найдорожчих компаній Alibaba Group посіла сьоме місце, поступаючись Saudi Aramco, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon і Facebook.

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Нагадаємо:

 

 

рейтинг Капіталізація Alibaba Group