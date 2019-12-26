Alibaba Group стала найдорожчою публічною компанією Азії

Китайський гігант інтернет-торгівлі Alibaba Group вперше став найдорожчою публічною компанією в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з капіталізацією в $570 млрд.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на видання The Nikkei Asian Review.
Видання порівняло вартість азіатських компаній в доларах за станом на 20 грудня 2019 року.
Зазначається, що ринкова вартість Alibaba Group за підсумками 2019 року зросла на 60%, що дозволило компанії обігнати інтернет-холдинг Tencent і зайняти лідируючу позицію. Капіталізація Tencent з початку року зросла на 20%, склавши $ 459 млрд.
За даними видання, на падіння продажів Tencent вплинуло зростання популярності додатки для створення відео TikTok.
У світовому рейтингу найдорожчих компаній Alibaba Group посіла сьоме місце, поступаючись Saudi Aramco, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon і Facebook.
Нагадаємо:
- Первинне публічне розміщення (IPO) Alibaba було проведено у 2014 році в Нью-Йорку й принесло компанії 25 млрд доларів.
- У травні 2019 року компанія Alibaba планувала вихід на біржу Гонконгу. За розрахунками ЗМІ, китайський інтернет-гігант може залучити на біржі до $12,9 млрд за підсумками 2019 року.