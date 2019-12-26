Справа "VAB Банку": ЗМІ розвідали про арешт майна Писарука

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно голови правління "Райфайзен банку Аваль" Олександра Писарука.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "Українські Новини" та НВ Бізнес.
За даними джерела в правоохоронних органах, згідно з рішенням суду, арешт накладено на рухоме і нерухоме майно Писарука.
Проте в "Райффайзен банку Аваль" заявили, що нічого не знають про арешт майна
Нагадаємо:
- 11-12 листопада НАБУ оголосило про підозри восьми особам та низці приватних компаній, афільованих із власниками "VAB Банку" у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого фінустанові Нацбанком у 2014 році. Серед підозрюваних — Олександр Писарук, який в 2014—2015 роках був першим заступником голови НБУ, член ради НБУ Микола Каленський, ексдиректор гендпартамента банківського нагляду НБУ Алла Шульга. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. НАБУ просить суд заарештувати главу правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука і встановити заставу в 30 млн грн.
- 12 листопада Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата в Україні, Форум провідних міжнародних фінансових установ і Союз підприємців України виступили зі спільною заявою, в якій висловили занепокоєння щодо ситуації навколо Олександра Писарука.
- 13 листопада учасники платформи БІЗНЕС100 висловили занепокоєння через можливі репутаційні втрати України внаслідок арешту голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука.
- 14 листопада суд почав обирати запобіжний захід Писаруку. Представники бізнесу на Нацбанку заявили про готовність взяти його на поруки.
- 15 листопада Вищий антикорупційний суд обрав для Олександра Писарука запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 5 млн грн без взяття під арешт.