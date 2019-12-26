Справа "VAB Банку": ЗМІ розвідали про арешт майна Писарука

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "Українські Новини" та НВ Бізнес.

За даними джерела в правоохоронних органах, згідно з рішенням суду, арешт накладено на рухоме і нерухоме майно Писарука.

Проте в "Райффайзен банку Аваль" заявили, що нічого не знають про арешт майна

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