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Справа "VAB Банку": ЗМІ розвідали про арешт майна Писарука

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Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно голови правління "Райфайзен банку Аваль" Олександра Писарука.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "Українські Новини" та НВ Бізнес.

За даними джерела в правоохоронних органах, згідно з рішенням суду, арешт накладено на рухоме і нерухоме майно Писарука. 

Проте в "Райффайзен банку Аваль" заявили, що нічого не знають про арешт майна

Нагадаємо:

  • 11-12 листопада НАБУ оголосило про підозри восьми особам та низці приватних компаній, афільованих із власниками "VAB Банку" у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого фінустанові Нацбанком у 2014 році. Серед підозрюваних — Олександр Писарук, який в 2014—2015 роках був першим заступником голови НБУ, член ради НБУ Микола Каленський, ексдиректор гендпартамента банківського нагляду НБУ Алла Шульга. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. НАБУ просить суд заарештувати главу правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука і встановити заставу в 30 млн грн.
  • 12 листопада Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата в Україні, Форум провідних міжнародних фінансових установ і Союз підприємців України виступили зі спільною заявою, в якій висловили занепокоєння щодо ситуації навколо Олександра Писарука.  
  • 13 листопада учасники платформи БІЗНЕС100 висловили занепокоєння через можливі репутаційні втрати України внаслідок арешту голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука. 
  • 14 листопада суд почав обирати запобіжний захід Писаруку. Представники бізнесу на Нацбанку заявили про готовність взяти його на поруки.
  • 15 листопада Вищий антикорупційний суд обрав для Олександра Писарука запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 5 млн грн без взяття під арешт.

 

Олександр Писарук Справа VAB Банку Райфайзен банку Аваль