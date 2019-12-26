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Пт., груд.
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Газові переговори: Україна і Росія вийшли на фінальний етап

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Представники України і Росії почали у Відні переговори за новим контрактом на транзит газу.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву "Газпрому", передає БІЗНЕС.

Як зазначив представник "Газпрому", російсько-українські переговори щодо газу проходять згідно з протоколом від 20 грудня.

Нагадаємо:

  • "Нафтогаз" припинив прямі закупки російського газу 26 листопада 2015 року.
  • Контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.
  • У травні 2019 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в січні 2020 року Росія може спробувати створити штучну газову кризу в Україні.
  •  Нацбанк оцінив втрати .
  • 25 листопада "Нафтогаз" заявив, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі. Також українська сторона заявила про готовність розглянути пропозицію по виплатах "Газпромом" боргів не грошима, а газом.

 

Україна Росія газові переговори