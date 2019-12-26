Газові переговори: Україна і Росія вийшли на фінальний етап

Представники України і Росії почали у Відні переговори за новим контрактом на транзит газу.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву "Газпрому", передає БІЗНЕС.

Як зазначив представник "Газпрому", російсько-українські переговори щодо газу проходять згідно з протоколом від 20 грудня.

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