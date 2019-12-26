Z-звіти та скасування штрафів: В Україні готують новий закон про РРО

Представники влади та об’єднань малого та мікро бізнесу працюють над законопроєктом щодо використання програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Про це йшлося на засіданні Координаційної ради з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва, інформує БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку члена наглядової ради Української Ради Бізнесу Олега Гетмана.

Під час засідання було обговорено низку питань, зокрема новий законопроєкт щодо покращення умов ведення бізнесу.

"Проєкт буде предбачати, що z-звіти у програмних РРО будуть надсилатись автоматично, штрафи за їхнє не надсилання мають бути скасовані", – повідомив Гетман.

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За його словами, документ передбачатиме, що внесення до програмного РРО інформації про товари буде максимально спрощено, перелік можливо буде імпортувати з Word, Excel тощо, а також буде передбачено можливість видачі чеків із агрегованою товарною позицією.

"Штраф за касову стрічку буде усунуто", – додав експерт.

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