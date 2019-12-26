Житомирщина може стати лідером за кількістю індустріальних парків

У Житомирській області може з'явитися дев`ять індустріальних парків, що зробить її лідером серед областей України.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на компанію EVON Group.

Наразі в регіоні вже працюють два індустріальних парки, ще сім перебувають в опрацюванні.

В EVON Group повідомили, що в останні два місяці опрацьовували дві земельні ділянки по 33 га біля села Іванівка та міста Малин. За цей компанія провела юридичний і технічний аналіз цих ділянок, розробила попередні майстер-плани парків та склала економічні розрахунки з термінами окупності.

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Обидва проєкти презентували в Житомирській ОДА. Наступним кроком стане затвердження концепцій, юридичні та фізичні етапи розвитку проєктів.

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