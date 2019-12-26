Житомирщина може стати лідером за кількістю індустріальних парків

У Житомирській області може з'явитися дев`ять індустріальних парків, що зробить її лідером серед областей України.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на компанію EVON Group.
Наразі в регіоні вже працюють два індустріальних парки, ще сім перебувають в опрацюванні.
В EVON Group повідомили, що в останні два місяці опрацьовували дві земельні ділянки по 33 га біля села Іванівка та міста Малин. За цей компанія провела юридичний і технічний аналіз цих ділянок, розробила попередні майстер-плани парків та склала економічні розрахунки з термінами окупності.
Читайте також:
Інноваційні парки: досвід України та світу
Україна – аутсайдер за кількістю індустріальних парків. Названо головні причини (ІНФОГРАФІКА)
Обидва проєкти презентували в Житомирській ОДА. Наступним кроком стане затвердження концепцій, юридичні та фізичні етапи розвитку проєктів.
Нагадаємо:
- На території Брониківської об'єднаної територіальної громади в Житомирській області виділили близько 40 га для розвитку індустріального парку Romanivkapark.
- За даними EVON Development, в Україні з 39-ти зареєстрованих індустріальних парків реально працюють лише 10.