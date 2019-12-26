Гібрид кукурудзи Pioneer® встановив новий світовий рекорд з врожайності

Фермери, які вирощують кукурудзу бренду Pioneer®, завоювали 10 національних і 245 регіональних нагород в рамках щорічного Конкурсу на максимальну врожайність кукурудзи (Сorn Yield Contest) Національної асоціації виробників кукурудзи (NCGA) США. Уже третій рік поспіль гібриди Pioneer демонструють максимальні результати по врожайності, встановивши раніше два світові рекорди.

Втретє Девід Хула з Чарлз-Сіті, штат Вірджинія, встановив новий світовий рекорд з гібридом P1197 бренду Pioneer®. Цього року фермер зміг зібрати 616 бушеля з акра (38,66 т/га), вирощуючи гібрид Pioneer® P1197YHR, побивши свій попередній світовий рекорд у 542 бушеля з акра (34 т/га), встановлений в 2017 році з кукурудзою P1197AM™ бренду Pioneer®.

«Всі представники бренду Pioneer - від наукових співробітників до фахівців, які працюють в полі - вітають Девіда з його новим досягненням, - сказав Джадд О'Коннор, президент комерційного підрозділу Corteva Agriscience в США. - Такий чудовий результат, який демонструє генетичний потенціал кукурудзи, виходить при правильному поєднанні генетики, передових методів селекції і грамотного агротехнологічного управління».

Ознайомитися з думкою Девіда Хули про генетичний потенціал гібридів Pioneer можна за посиланням (англійською мовою).

Незважаючи на важкий період посівної, фермери змогли досягти найкращих результатів завдяки власному досвіду, унікальній генетиці рослин і професійним рекомендаціям фахівців Pioneer. Більше 70 унікальних продуктів кукурудзи бренду Pioneer були відзначені нагородами по всій країні, демонструючи можливості лінійки в досягненні максимальної врожайності незалежно від складності кліматичних умов.

«Ми хочемо привітати всіх лауреатів премії NCGA, - сказав О'Коннор. - За підсумками року їм вдалося досягти відмінних результатів, незважаючи на погодні катаклізми. Ми з нетерпінням чекаємо нових перемог наших клієнтів в 2020 році».

Американські фермери щорічно беруть участь в національному Конкурсі на максимальну врожайність кукурудзи NCGA. Конкурс був створений, щоб продемонструвати потенціал врожайності сучасних гібридів кукурудзи. Список національних і регіональних переможців опублікований на сайті www.Pioneer.com/NCGA.

Нагадаємо, що раніше Corteva Agriscience оголосила результати Всеукраїнського конкурсу врожайності «Pioneer Максимум 2019». У номінації «Кращий врожай гібрида кукурудзи Pioneer» рекордний результат в національному масштабі показав гібрид P0216 - 18,7 т/га. Цей високий результат належить вже триразовому чемпіону «Pioneer Максимум» - господарству СТОВ «Дніпро» (Черкаська обл.). У минулі роки господарство отримувало першість за результати 18 т/га і 19,2 т/га з уже традиційним гібридом P0216 з інноваційної лінійки Optimum® AQUAMax®, яка забезпечує збільшення врожаю в умовах обмеженої кількості вологи.

«Не дивлячись на складні погодні умови, українські сільгоспвиробники також показали свій максимум в 2019 році. Майже 19 т/га з насінням традиційної селекції - це, безумовно, велике досягнення. Саме фактор погоди стане вирішальним для рекордів українського конкурсу в наступному році, оскільки дві інші важливі умови - преміальна генетика Pioneer і вміле агротехнологічне управління нашими переможцям - вже довели свій максимум. Світовий рекорд Девіда Хули і рекордсмени «Pioneer Максимум» з України є безумовним підтвердженням, що насіння Pioneer має відмінний генетичний потенціал, і при грамотному управлінні і сприятливих погодних умовах меж врожайності немає», - повідомив Сергій Резніченко, керівник агрономічного відділу Corteva Agriscience в Україні. З більш детальною інформацією про результати Конкурсу «Pioneer Максимум 2019» можна ознайомитися за посиланням.

Для отримання додаткової інформації про продукти марки Pioneer слід звернутися до регіонального менеджера з продажу Pioneer або торгових агентів.