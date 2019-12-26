Міцна гривня змусить переглянути держбюджет-2020 – Гончарук

Прем'єрміністр Олексій Гончарук допустив, що в лютому Кабінет міністрів може переглянути макроекономічний прогноз на 2020-2022 роки та внести зміни до держбюджету через зміцнення гривні.

Про це він повідомили в ефірі телеканалу Україна 24, інформує БІЗНЕС.

"Очевидно, що вже в перші місяці ми отримаємо новий макропрогноз. Будемо сідати з фахівцями Національного банку і планувати, яким чином нам реагувати на те, що відбувається ... Захід в новий бюджетний рік – досить чіткий бюрократичний процес. Я думаю, що ми повернемося до цій теми ближче до лютого", – сказав він.

Саме зміцнення курсу національної валюти прем'єр не розцінює як тільки негативне явище.

"Я б не став говорити, що зміцнення гривні – це негативне явище. Є плюси і мінуси. Очевидно, що від зміцнення гривні є дуже велика кількість людей, які виграють. Починаючи з того, що зарплата в доларах збільшується, ти можеш імпортувати те саме обладнання дешевше в гривні", – сказав Гончарук.

Також прем'єр зазначив, що негативно подорожчання нацвалюти впливає на експортерів та бюджет.

Нагадаємо, Мінекономіки планує переглянути прогноз для гривні.