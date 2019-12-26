Ринок електрокарів України випередив Росію, Польщу і Туреччину

Про це заявив керівний партнер інвестиційно-девелоперської компанії в галузі відновлювальних джерел енергії UDP Renewables Сергій Євтушенко, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Ufuture.

Він наголосив, що загалом у світі зростання попиту на поновлювані джерела енергії та їхнє використання залишається сталим трендом, і Україна у цьому процесі теж демонструє впевнений старт.

"Україна поки що уважно спостерігає і готується до ривка, який, я переконаний, ми повинні скоро здійснити. Можу сказати, що дуже гордий тим, що Україна в питанні транспорту прийняла сучасне законодавство і на сьогодні електричні автомобілі у нас широко розповсюджені. Ми ввели на 5 років нульову ставку податку на додану вартість всіх акцизів і тому будь-який електроавтомобіль наразі зручно завозити до нас. Україна вже стала більшим ринком, ніж Росія, Польща і Туреччина разом узяті. Звичайно, до Німеччини нам далеко, адже там понад 1 мільйон електричних автомобілів. Але це тільки початок і впевнений старт", – зазначив Євтушенко.

Нагадаємо, попит на електромобілі в Україні зріс на 71%.

Довідка: UDP Renewables – інвестиційно-девелоперська компанія в галузі відновлюваної енергетики. Диверсифікуючи ресурси та розміщення своїх об’єктів, UDP Renewables планує вже до 2022 року стати одним із найбільших виробників чистої енергії в Україні з загальною потужністю електростанцій понад 300 МВт.

Стратегічним інвестором UDP Renewables є холдингова компанія українського підприємця Василя Хмельницького UFuture, яка об’єднує його бізнесові та соціальні проєкти.