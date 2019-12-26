Податкова полагодила сервіси, які "впали" під час обшуків

Державна податкова служба (ДПС) України повідомила, що у роботі електронних сервісів служби стався збій, але зараз вони працюють в штатному режимі.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ДПС.

"З 22-ї години 30 хвилин 24 грудня Інформаційно-телекомунікаційні системи (ІТС) та електронні сервіси працюють в штатному режимі", – поінформували в Податковій.

Повідомляється, що акцизні накладні та розрахунки коригування до них в Єдиному реєстрі акцизних накладних, які були спрямовані в ДПС 24 грудня в період тимчасового обмеження роботи систем, прийняті та оброблені вчасно.

А ті податкові накладні та розрахунки коригування, які були спрямовані платниками для реєстрації в робочі дні 20, 23 і 24 грудня, були отримані ДПС після завершення операційного дня 24 грудня і будуть зареєстровані 26 грудня.

"Відповідно до пункту 42-1.10 статті 42 та пункту 231.6 статті 231 Податкового кодексу України штрафні санкції та пеня, передбачені цим Кодексом за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не застосовуватимуться", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, ввечері 24 грудня Державна податкова служба повідомила, що з 19 грудня в Державній фіскальній та Податковій службах проводяться слідчі дії, через що тимчасово не функціонували деякі електронні сервіси. Зокрема користувачі скаржилися на неможливість зареєструвати накладні з ПДВ та сплати акцизу.