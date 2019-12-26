У ФРУ дали Кабміну "європейський урок" підтримки промисловості

У деяких країнах Європи існує по декілька програм підтримки промисловості, тоді як у плані дій Кабінету міністрів України ця галузь взагалі відсутня.

Про це у Facebook повідомив голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, інформує БІЗНЕС.

"Для тих урядовців, що вважають що промисловість — це другорядне, надаю можливість проаналізувати три карти Европи ... Як залежить рівень життя людей, дохід на душу населення та частка промисловості на душу населення в цих країнах..

ЕС реалізує "ПЛАН ЮНКЕРА" з розвитку промисловості... Німеччина та Польща взагалі мають по декілька програм нової індустріалізації... У плані уряду затвердженому ВР, промисловості немає", — написав Олійник.

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