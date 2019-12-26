АМКУ зобов'язав lifecell "не домальовувати" якість мобільного інтернету

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт АМКУ.

"Рекомендації Антимонопольного комітету, надані ТОВ "лайфселл": припинити поширення у рекламі відомостей щодо надання послуг мобільного Інтернету четвертого покоління у стандарті 4.5G. Інформування споживачів щодо послуг мобільного інтернету четвертого покоління здійснювати у спосіб, що не вводитиме в оману споживачів. Про результати розгляду повідомити АМКУ у тридцятиденний термін", – заявили в Комітеті.

АМКУ зазначає, що існує стандарт 4G. А придуманий 4.5G – це лише недобросовісна спроба "домалювати якість". "Оскільки стандарт у основних операторів один і той же – "4G", то з’являються спроби "домалювати" якість. В нашому випадку – через придуманий "4.5G", який застосував у своїх рекламних матеріалах оператор "лайфселл", – наголосили в АМКУ.

Нагадаємо, 14 листопада невідомі підпалили дві базові станції мобільного оператора lifecell у Київській області на знак солідарності з Курдистаном.

Довідка: lifecell — український телекомунікаційний оператор, що належить турецькому постачальнику конвергентних телекомунікаційних і технологічних послуг Turkcell. Станом на кінець третього кварталу 2019 року активна 3-місячна абонентська база lifecell становила 6,9 млн користувачів.