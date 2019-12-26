У НБУ розповіли, чого очікує МВФ від України

У Міжнародному валютному фонді очікують від України відкриття ринку землі та гарантій того, що банки, які раніше були визнані неплатоспроможними і перебувають у процесі ліквідації, не повернуться на ринок.

Про це розповіла перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова у інтерв'ю порталу Мінфін, інформує БІЗНЕС.

"Фонд хоче, щоб у нас запрацював ринок землі. Для України це ресурс, який здатний підняти економіку. МВФ не важливо, хто отримає право купувати землю, лише резиденти України або іноземці теж. Головне, щоб з'явилася можливість інвестувати і інвестиції були захищені", — сказала Рожкова.

Вона також зауважила, що в МВФ очікують на ухвалення законопроєкту №2571 про неповернення банків на ринок, які раніше були визнані неплатоспроможними і знаходяться в процесі ліквідації. Заступник голови НБУ додала, що такий закон був потрібен ще у 2015-2016 роках, коли з ринку виводилася велика кількість банків. Адже те законодавство, яке зараз регулює ці питання, писалося в період, коли на ринку не було банкрутств, воно було і залишається суто теоретичним.

"Коли ми почали застосовувати його на практиці, виявилося, що є багато моментів, які не дозволяють Нацбанку і Фонду гарантування оперативно реагувати та приймати рішення. Законопроєкт це змінює. Не можу сказати, що він дає більше повноважень Нацбанку. Але вони виписані чіткіше. Важлива норма документа — визнання банку банкрутом і ліквідація фінустанови — процеси незворотні, їх не можна повернути назад. Якщо ФГВФО вже виплатив гроші вкладникам, а завтра власник банку подає до суду і вимагає зупинити ліквідацію — що має відбуватися далі? Вкладники повинні повернути гроші Фонду гарантування? Або хтось інший повинен віддати ці гроші ФГВФО? Точно так само не можна скасувати продаж банку новому власнику", — наголосила Рожкова.

Нагадаємо, Нацбанк спрогнозував термін підписання нової угоди з МВФ.