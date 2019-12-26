Кількість ІТ-компаній у Львові зросла до 461 – дослідження

Цього року динаміка приросту ІТ-компаній у Львові зросла з 28% до 45%.

Про це повідомив у Facebook СЕО Львівського ІТ Кластеру Степан Веселовський, інформує БІЗНЕС.

Згідно із щорічним дослідженням компанії, у 2019 році у Львові в ІТ-сфері були задіяні 24-25 тис. професіоналів. "Загалом завдяки ІТ-індустрії працевлаштовані трохи більше 70 тис. мешканців Львова, що складає 28% від усіх робочих місць у Львові. Кількість ІТ- компаній у Львові зросла до 461. Ця цифра нас здивувала, так як динаміка приросту компаній зросла з 28% до 45% за рік.", – наголошує Веселовський.

Крім того, щороку зростає кількість жінок в індустрії. Цього року баланс такий: жінки – 34%, чоловіки – 66%. Ріст – 11% за 5 років. Наголошується, що загальний економічний ефект ІТ-індустрії у місті перейшов позначку $1 млрд.

"Підсумували 2019 рік традиційно нашим дослідженням IT Research 4.0. Ми вже четвертий рік поспіль проводимо детальний аналіз нашої індустрії і дуже тішить, що методологія наших досліджень вже використовується також у Дніпрі. Сподіваємося, що у наступному році ми зможемо провести всеукраїнське дослідження за єдиною методологією та мати дійсно рельні і перевірені цифри ІТ індустрії", – написав Веселовський.

Нагадаємо, харківські айтішники отримують в середньому $2025 зарплати.