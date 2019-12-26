В "Укрспирті" пояснили, чому вартість спирту завищена удвічі 

Про це повідомив в.о. директора "Укрспирту" Сергій Блескун в інтерв’ю НВ.Бізнес, інформує БІЗНЕС.

"Монополія на ринку спирту створює проблеми з двох причин. Відсутність конкуренції призводить до того, що технічний стан підприємств жахливий, на дахах деяких підприємств зараз ростуть дерева. На ринок не приходять інвестиції, а самому Держпідприємству немає сенсу ремонтувати заводи. Якби у нас залишилася монополія на пошту, ми б досі чекали посилок так довго, ніби їх відправляють голубами. Так і зі спиртом. Ми повинні відкрити ринок, щоб сюди прийшли інвестори, капітал, новітні технології та прогрес. Тому що в конкурентній боротьбі народжується якість. Монополія погана тим, що вона призводить до зростання корупції. Різні клани жили на цьому бізнесі. Вони, як п’явки, сиділи на потоках в спиртовій галузі за принципом «всі доходи собі, а всі витрати і проблеми залишаємо держпідприємству. І склалася досить серйозна ситуація. Зараз бюджет України щорічно недоотримує від 8 до 10 млрд грн на рік від тіньового обігу спирту", – сказав він.

Блескун заявив, що як тільки якийсь з великих виробників алкогольної продукції купить свій спиртзавод і почне отримувати спирт за собівартістю — це одразу може вплинути на конкурентів.

"Зараз середня собівартість виробництва спирту становить 190 грн за декалітр, тоді як ми продаємо його за 370 грн за декалітр. В цьому якраз і полягає монополія — самі встановлюємо собі ціну. Така маржинальність необхідна, щоб підтримувати роботу всіх 41 підприємств. Працює ж тільки 15 заводів. Приватні власники такі витрати нести не будуть", — підтвердив він.

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Блескун водночас вважає, що з приходом приватних заводів ціни на алкоголь суттєво не знизяться.

"Вартість спирту відносно невелика і складає 7,4 грн, тобто 8,2% у вартості пляшки горілки. Я думаю, що після покупки спиртзаводу, витрати у виробників скоротяться приблизно на 30%.

Для порівняння: податки займають 25,39 грн у кожній пляшці. Мінімальна роздрібна ціна на пляшку горілки становить 89,4 грн за 0,5 л", — резюмував він.

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