На українських АЗС триває "цінопад"

Мережі автозаправних станцій ОККО і WOG знизили ціни дизельного пального і бензину ще на 50 копійок за літр.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів від "Консалтингової групи А-95", інформує БІЗНЕС із посиланням на enkorr.
Також 26 грудня на 90 коп. / л. подешевшали всі види пального на стаціях Glusco.
Зазначається, що це вже друге зниження роздрібних цін великими операторами після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Загалом з початку грудня мережі ОККО і WOG знизили ціни бензину і дизпальне на 2,3 грн / л. або на 8%, Glusсo — на 2 грн / л. або на 7%. Найбільша в країні роздрібна мережа групи "Приват" в грудні опустила ціни на 1 грн / л. або 3,6%.
Нагадаємо:
- 5 грудня 2019 року АМКУ зобов’язав АЗС знизити ціни на бензин до 15 грудня. Рекомендації направлені до "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РІТЕЙЛ" (бренд ОККО), "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA), "АМІК Україна" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) та "ГЛУСКО Рітейл" (бренд GLUSCO).
- 11 грудня в Мінекономіки повідомили, що вивчають ситуацію з ціноутворенням на українських АЗС та вживатимуть заходів для зниження цін на високооктанові бензини та дизельне пальне.
- 24 грудня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представникам нафторинку та закликав власників АЗС знизити ціни на бензин. Після цієї зустрічі ціни на бензин та дизпальне на автозаправних станціях великих мереж знизились на 0,5-1 грн / л.