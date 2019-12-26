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Пт., груд.
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На українських АЗС триває "цінопад"

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Мережі автозаправних станцій ОККО і WOG знизили ціни дизельного пального і бензину ще на 50 копійок за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів від "Консалтингової групи А-95", інформує БІЗНЕС із посиланням на enkorr.

Також 26 грудня на 90 коп. / л. подешевшали всі види пального на стаціях Glusco.

Зазначається, що це вже друге зниження роздрібних цін великими операторами після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Загалом з початку грудня мережі ОККО і WOG знизили ціни бензину і дизпальне на 2,3 грн / л. або на 8%, Glusсo — на 2 грн / л. або на 7%. Найбільша в країні роздрібна мережа групи "Приват" в грудні опустила ціни на 1 грн / л. або 3,6%.

Нагадаємо:

ціни бензин АЗС