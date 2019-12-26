Експрезиденту "Укрбуду" продовжили запобіжний захід

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ВАКС.

За даними суду, підозрюваний зобов'язаний: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).

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