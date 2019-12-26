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Чт., груд.
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Експрезиденту "Укрбуду" продовжили запобіжний захід

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив експрезиденту "Укрбуду", екснардепу Максиму Микитасю запобіжний захід до 14 лютого 2020 року. 

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ВАКС.

За даними суду, підозрюваний зобов'язаний: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).

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Нагадаємо: 

арешт Укрбуд Максим Микитась