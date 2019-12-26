Експрезиденту "Укрбуду" продовжили запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив експрезиденту "Укрбуду", екснардепу Максиму Микитасю запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ВАКС.
За даними суду, підозрюваний зобов'язаний: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).
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Нагадаємо:
- Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн.
- 19 вересня 2019 року генеральний директор компанії "УкрбудДевелопмент" Олег Майборода повідомив, що екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась вийшов з будівельного бізнесу.
- 4 жовтня Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн грн.
- 5 грудня екскерівник корпорації "Укрбуд" Максим Микитась заявив, що корпорацію продали рестораторові Дмитру Федотенкову. Він збирається звернутися до правоохоронних органів, щоб повернути контроль над компанією.
- 6 грудня ЗМІ повідомили, що Максим Микитась продав свою частку в бізнес-центрі Arsenal Plaza співвласнику однієї з найбільших київських ресторанних компаній Tarantino Family Дмитру Федотенкову за $10 млн.
- 11 грудня слідчі ДБР та Генпрокуратури провели обшуки за місцем реєстрації та проживання Микитася та арештували його автопарк.