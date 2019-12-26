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Глава "Укренерго" пояснив, чим небезпечний імпорт електрики з Росії

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Максимальний імпорт електроенергії з Росії становить 10-15% від загального українського попиту.

Про це заявив керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук у інтерв'ю "РБК-Україна", інформує БІЗНЕС.

За його словами, імпорт такої кількості російської електроенергії не є небезпечним для українських виробників.

"Якщо там електроенергія дешевша, а в Україні дорожче, є економічний стимул купити там, де електроенергія дешевше і продати її собі. Що деякі трейдери, пов'язані з великими споживачами електричної енергії, що роблять. І продовжують робити досі. І незв'язані тепер вже з великими споживачами теж це роблять, в окремі години й дні, коли це дозволено. Сукупний можливий максимальний імпорт електроенергії з Російської Федерації в річному еквіваленті становить 10-15 відсотків нинішнього українського попиту. Сказати, що це знищить українських виробників електроенергії, це було б, м'яко кажучи, перебільшенням", — заявив Ковальчук.

Водночас він вважає стратегічно неправильним імпорт електроенергії в Україну з Росії. "І питання не тільки в залежності від РФ. Питання в тому, що цим ми підвищуємо ВВП країни-агресора, цим ми ускладнюємо режими в енергосистемі України. На жаль, імпортери з Росії переважно укладають контракти на поставку рівним графіком, в періоди більш дешевої електричної енергії, зручні для них. І де-факто імпорт з Російської Федерації конкурує переважно з українською атомною генерацією", — пояснив очільник "Укренерго".

Нагадаємо:

Укренерго Росія електронергія