Уряд готує терміновий план дій із порятунку промисловості

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує підписати меморандум, який міститиме першочергові кроки, стратегію та план дій щодо захисту та розвитку вітчизняної промисловості.

Про це у Facebook повідомив глава відомства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

Також він повідомив про початок роботи штабу з поточної ситуації з інфраструктурою, в який увійдуть представники промисловості, "Укрзалізниці" та портів. "Вже розроблено 13 напрямків — векторів дій, які буде незабаром оприлюднено", — зазначив Милованов.

За його словами, приводом до вжиття таких заходів є падіння промислового виробництва, яке в листопаді 2019 року поглибилось до 7,5% (-5% у жовтні 2019 року), а з урахуванням ефекту календарних днів – на 6,9%.

Також за минулий місяць виробництво інвестиційних товарів знизилося на 9,1%, товарів проміжного споживання – на 6,8%, споживчих товарів короткострокового використання – на 6,2%, споживчих товарів тривалого використання – на 4,5%. Загалом січень-листопад 2019 року кумулятивний показник промислового виробництва скоротився на 1,2% (за 10 місяців 2019 року на 0,6%).

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Крім того, у листопаді погіршилася ситуація у видобувній промисловості, машинобудуванні, постачанні електроенергії, газу та пари – види промислової діяльності з найбільшим негативним внеском.

"Якщо раніше падіння виробництва пояснювалось дією окремих факторів, таких як нестабільні замовлення на внутрішньому ринку, зупинка частини виробничих потужностей на окремих метпідприємствах через проведення ремонту, теплі погодні умови (енергетика), збереження логістичних проблем на залізничному транспорті (складнощі відвантаження продукції ГМК), несприятлива зовнішня кон’юнктура (металургія), то наразі поглиблення падіння, яке триває 6-й місяць поспіль, охопило вже майже всі види промисловості (позитивні результати продемонстрували лише хімічне виробництво та виробництво меблів та ремонт і монтаж устаткування). Це свідчить про дію системних факторів, таких як нестача попиту, що поєднується із негативним впливом зміцнення гривні на конкурентоспроможність вітчизняних виробників", — пояснює міністр.

Водночас у січні-листопаді 2019 року в будівництві зростання прискорилося до 21,3%, що на 20,8% більше, ніж у січні-жовтні поточного року.

Милованов зазначає, що такі результати, в першу чергу, обумовлені значним збільшенням будівництва інженерних споруд (+25,5% у січні-листопаді 2019 року) та нежитлових будівель (+ 30,5% відповідно), яке активно фінансувалося за рахунок державного та місцевого бюджетів, коштів міжнародних донорів та власних коштів підприємств. Водночас у житловому будівництві зростання було досить незначним.

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