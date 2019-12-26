Американська компанія купила український стартап за $166 млн

Про це повідомляє AIN.UA із посиланням на джерело, інформує БІЗНЕС.

За даними джерела, компанія Snap Inc вже володіла часткою в стартапі, і ця угода була спрямована на викуп часток інших інвесторів.

Стартап AI Factory заснований підприємцем Віктором Шабуровим в 2018 році. У неї три офіси: в Сан-Франциско, в Києві та Запоріжжі. У штаті компанії працює 70 співробітників. Після продажу частина співробітників переїде в офіс Snap.

Компанія займалася розробкою функції, яка в результаті операції була інтегрована в додаток Snapchat, вона називається Cameos. Ця функція дозволяє редагувати фото користувача, перетворюючи його в відео.

Технологія дозволяє користувачеві вставити своє обличчя в гіфки з іншими людьми або тваринами. 18 грудня функція офіційно запустилася на iOS і Android. Над розробкою цього сервісу українська компанія працювала рік.

Нагадаємо, .названо 15 стартапів, які представлять Україну у Кремнієвій долині.