Зеленський оновив склад Національної інвестради

Відповідний указ №950/2019 оприлюднений на сайті глави держави, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, до персонального складу Національної інвестради введено міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля та голову Верховної Ради (за згодою) Дмитра Разумкова.

Крім того, затверджено у персональному складі Національної інвестиційної ради таких осіб: народний депутат України, голова фракції "Слуга народу", секретар Ради (за згодою) Давид Арахамія; Прем'єр-міністр Олесій Гончарук; заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква; заступник керівника Офісу президента, заступник секретаря ради (за згодою) Юлія Ковалів; міністр юстиції Денис Малюська; міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов; президент і генеральний директор компанії "POSCO International Corp." (Республіка Корея) (за згодою) Кім Янг-Санг.

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Також зі складу Нацради вивели Володимира Гройсмана, Степана Кубіва, Павла Петренка та Володимира Пристайка.

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