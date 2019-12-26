На "Артемсолі" викрили схему відкатів під "кришуванням" СБУ

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що гроші вимагали за сприяння у пришвидшеному перерахуванні грошових коштів згідно підписаних актів-приймання виконаних підрядних робіт, замовником яких було держпідприємство. Серед учасників схеми – заступник начальника управління головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, заступник начальника одного з відділів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, а також деякі службові особи "Артемсолі".

За даними ДБР, підозрювані створювали штучні перешкоди підрядникам під час процедури підписання актів-приймання виконаних робіт, затягували терміни перерахунку та надсилали офіційні листи до уповноважених органів із вимогою проведення перевірок компаній-підрядників.

Таким чином створено умови для одержання відкатів, який встановлювався у розмірі 15% від суми укладених договорів.

За результатами проведених слідчих дій:

27 листопада 2019 задокументовано факт вимагання та одержання частини обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі $8, 5 тис. у Запоріжжі через заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області;

24 грудня 2019 у Бахмуті Донецької області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу затримано заступника начальника управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях та заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області після одержання ними решти частини неправомірної вигоди в сумі 540 тис. грн від представника підприємства.

Також відбулися обшуки за місцем роботи та проживання учасників організованої групи. Наразі вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб "Артемсолі".

У свою міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованой анонсував зміну керівництва держпідприємства. "Артемсіль є великим проблемним підприємством. Воно пройшло в підпорядкування Мінекономіки від МінАПК. Публічно та приватно є дуже багато нарікань на схеми-прокладки при продажі товару. Це вже давно під увагою Мінекономіки. Ми готуємо кадрові рішення. На сьогодні є чотири кандидати на в.о. Остаточно ми визначимось найближчим часом. Мінекономіки має той самий підхід до всіх проблемних підприємств. Призначається в.о., заводиться нова команда та аудит, відкривається конкурс на керівництво", – повідомив Милованов у Facebook.

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