В Україні запустили е-сервіс з повернення помилково сплачених податків

Державна податкова служба (ДПС) запустила новий електронний сервіс, який дозволяє платнику податків подати заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені у формі електронного документу.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу відомства.

"Відтепер платники податків можуть управляти власними переплатами не виходячи з офісу або дому. Все, що необхідно – комп’ютер, доступ до мережі інтернет та кваліфікований електронний підпис", — зазначили в ДПС.

У Податковій пояснили, що заява може бути подана через "Електронний кабінет" та ІТС "Єдине вікно подання електронної звітності". Після її затвердження органом ДПС заява, подана у формі електронного документу, миттєво потрапляє до відповідного електронного журналу.

Читайте також: The Детектор: Що робить влада для бізнесу

"Це суттєво скорочує час на її обробку, створює умови для швидкого опрацювання, та, у кінцевому підсумку, дозволяє значно зменшити загальний термін повернення коштів", — зазначають у ДПС.

За словами очільника Податкової Сергія Верланова, щорічно понад 130 тисяч платників податків подають заяви на повернення коштів з бюджету, новий сервіс мінімізує час і кошти користувачів.

"Запуск сервісу автоматичного повернення помилково бо надмірно сплачених податків дозволив мінімізувати втрати часу та коштів на відправку заяв для близько 132 тисяч платників. Саме стільки платників щорічно в середньому подають заяви про повернення коштів з бюджету. За допомогою нового сервісу починаючи з 1 листопада платникам вже повернуто з бюджету більше 700 млн гривень", – підсумував Верланов.

Нагадаємо, згідно з даними опитування "Податковий індекс", бізнес не відчув позитивних зрушень у податковій системі України.