Уряд реагуватиме на рейдерство протягом доби

Кабінет міністрів скоротив терміни ухвалення рішень щодо окремих категорій справ щодо рейдерства до 24 годин.

Про це повідомив прем’єрміністр Олексій Гончарук у Twitter, інформує БІЗНЕС.

"Не більше 24 годин — такою буде реакція держави на випадки рейдерства у сфері майнових прав. Cьогодні ми спростили процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації та зменшили строки ухвалення рішень щодо окремих категорій справ до 24 годин", — заявив Гончарук.

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