Уряд реагуватиме на рейдерство протягом доби

Кабінет міністрів скоротив терміни ухвалення рішень щодо окремих категорій справ щодо рейдерства до 24 годин.
Про це повідомив прем’єрміністр Олексій Гончарук у Twitter, інформує БІЗНЕС.
"Не більше 24 годин — такою буде реакція держави на випадки рейдерства у сфері майнових прав. Cьогодні ми спростили процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації та зменшили строки ухвалення рішень щодо окремих категорій справ до 24 годин", — заявив Гончарук.
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Нагадаємо:
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22 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству", який пропонує набір інструментів для належного захисту власників бізнесу і протидії позбавленню їх майнових прав.
- На початку вересня Дубілет оголосив про запуск двох сервісів, які дозволять бізнесменам миттєво дізнатися про перехід їхнього майна в інші руки, а також надсилати скарги в Антирейдерську комісію в онлайн-режимі.
- 4 вересня Кабмін вирішив реформувати роботу Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
- 18 грудня в Україні запрацював Офіс протидії рейдерству.