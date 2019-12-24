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Ср., груд.
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Уряд реагуватиме на рейдерство протягом доби

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Кабінет міністрів скоротив терміни ухвалення рішень щодо окремих категорій справ щодо рейдерства до 24 годин.

Про це повідомив прем’єрміністр Олексій Гончарук у Twitter, інформує БІЗНЕС.

"Не більше 24 годин — такою буде реакція держави на випадки рейдерства у сфері майнових прав. Cьогодні ми спростили процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації та зменшили строки ухвалення рішень щодо окремих категорій справ до 24 годин", — заявив Гончарук.

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Кабмін рейдерство