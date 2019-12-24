Експорт української металопродукції у 2020 році різко знизиться

Такий прогноз дав аналітик Concorde Capital Дмитро Хорошун у статті журналу БІЗНЕС "На дні".

Зазначається, що вітчизняний гірничо-металургійний сектор "увійшов у чорну смугу" – розпочався черговий виток кризових явищ, який експерти та гравці ринку порівнюють з наслідками кризи 2008-2009 років. Її наслідки негативно відіб`ються на тонажних об’ємах експорту української металопродукції та призведуть до падіння валютної виручки.

Якщо розглядати товарну структуру експорту поточного року детально, то за 10 місяців 2019 року найбільше скорочення у натуральному вираженні на 20% показав чавун. Таким же провальним для нього буде й весь поточний рік, а от у 2020 році експорт чавуну може навіть зрости. Фактично це єдиний товар, який має шанс показати експортний приріст наступного року.

"Незважаючи на те, що динаміка експорту залізорудної сировини та сталевих напівфабрикатів за вересень-жовтень дещо "просіла", я сподіваюсь, що річні обсяги "встоять", — прогнозує Хорошун. За його оцінками, продажі за кордон руди та напівфабрикатів у натуральному вираженні поточного року зростуть на 6% та 16% відповідно, а у 2020 році — скоротяться, відповідно, на 8% та 1%.

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Що стосується експортних продажів металопродукції з більш високою доданою вартістю — стального прокату та труб, тут прогнози невтішні. "Вересень та жовтень для цих видів продукції стали провальними. Вони й потягнуть річні показники експорту вниз", — констатує експерт.

У 2019 році відвантаження стального прокату за кордон в натуральному вираженні знизяться на 4% порівняно з показником 2018 роком, а труб — на 6%. Експорт прокату в 2020 році скоротиться на 20% порівняно з цьогорічним показником, а труб — на 14%.

Виручка теж зменшуватиметься через низькі ціни. Дещо обнадіює те, що подальше значне падіння цін на сталь малоймовірне, оскільки вже наприкінці поточного року деякі світові виробники зупинили виплавку та прокат, уникаючи збиткових продажів. Це дозволило в листопаді пройти цінове дно.

"Я припускаю, що в листопаді-грудні, а також у 2020 році місячні обсяги та виручка від експорту української продукції будуть на середньому рівні вересня-жовтня 2019 року", — каже Хорошун. Експерт виходить з експортних котирувань (FOB Україна) і вважає, що свого цінового мінімуму сталь досягла у жовтні та на початку листопада, а в листопаді відбулась стабілізація. "Ціни станом на 29 листопада на 20-30% нижчі за середній рівень цін 2018 року, однак порівняно із нещодавнім мінімумом вони зросли на 2-11% в залежності від виду продукції. Звісно, передбачити кон’юнктуру ринку зараз надто складно, але є ймовірність, що у 2020 році ціни не будуть падати нижче рівня кінця листопада", — зазначає Хорошун.

Проте експерти не беруться прогнозувати, наскільки затяжною та глибокою може виявитись чергова криза. У Concorde Capital зазначають, що надії на те, що Китай простимулює попит на житлову нерухомість, практично зникли. При цьому інших потужних драйверів попиту на сталь там не бачать.

Зазначимо, що основними ринками збуту української металопродукції є країни ЄС-28 (34%), Африки (17,7%) та Близького Сходу (11,1%). Що стосується ринків СНД, то за останні п’ять років експорт у цей регіон скоротився. Якщо у 2013 році. частка ринку СНД була на рівні 18%, то у 2019 році зменшилась до 8,8%.

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