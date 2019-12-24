Гончарук обіцяє, що у 2020 році Фонд енергоефективності запрацює на повну

У наступному році Фонд енергоефективності запрацює на повну потужність. У його планах здійнити термомодернізацію мінімум тисячі будинків.

Про це заявив прем`єрміністр Олексій Гончарук на засіданні Ради розвитку регіонів та громад, інформує БІЗНЕС.

"З наступного року Фонд енергоефективності запрацює на повну потужність. У нас є для цього є кошти — вони передбачені у розмірі до 6,8 млрд грн, які ми можемо використовувати на програми енергоефективності", — сказав Гончарук.

При цьому він зауважив, що цих коштів недостатньо, щоб вирішити всі завдання з термодернізації будинків. "Але цього абсолютно достатньо, щоб запустити ринок, щоб показати людям ефект від такої діяльності", — вважає очільник уряду.

За розрахунками уряду, платіжка за газ термомодернізованому і нетермомодернізованому будинках може відрізнятися до 60%.

"Ми зараз маємо попрацювати з ціною на газ, але в наступні роки основний інструмент, з яким ми працюватимемо, — це зменшення втрат. Це може відобразитися в платіжках вже наступної зими в термомодернізованих будинках до 60%...У наступному році ми поставили собі за мету зробити мінімум тисячу таких будинків. Насправді це дуже мало. Це не лише брак коштів, а це, в тому числі, брак спеціалістів", — пояснив Гончарук.

Крім того, він повідомив, що сьогодні, 24 грудня, Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє перерахувати тариф та зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Від міста до міста цифра може різнитись.

За словами прем'єра, всі відповідні інструменти для проведення перерахунку сьогодні уряд надав місцевій владі. "Щойно на Раді розвитку громад і територій звернувся до міських голів та органів місцевого самоврядування, аби вони провели відповідні перерахунки. Українці повинні відчути зміни у своїх платіжках вже зараз, а не через 3-5 років. Ми дали необхідний механізм. Тепер відповідальність — на владі на місцях", – зауважив Гончарук.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Кабмін ухвалив рішення про створення Фонду енергоефективності, який покликаний забезпечити фінансову підтримку заходів щодо зменшення споживання енергоресурсів у країні.