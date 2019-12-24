Украерорух потрапив у топ європейських провайдерів

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) увійшло до групи з 27 країн із найкращою системою управління безпекою польотів.

Аудит проводили в рамках спільного проєкту Євроконтролю та CANSO, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

"Результати цих досліджень свідчать, що система управління безпекою польотів Украероруху функціонує відповідно до європейських вимог, а це – гарантія надання ефективного і безпечного аеронавігаційного обслуговування в повітряному просторі України", – повідомив керівник Украероруху Андрій Ярмак.

Підприємство стало лідером за напрямом "моніторинг характеристик з безпеки польотів". Загалом провайдерів оцінювали за 17 компонентами безпеки польотів, серед яких процеси управління ризиками, доповіді з безпеки польотів, підготовка та навчання в сфері безпеки польотів.

Єдині правила в сфері безпеки польотів є однією з вимог для формування спільного авіаційного простору між Україною та ЄС, що передбачено Угодою про асоціацію.

Нагадаємо, українським авіакомпаніям можуть скасувати ПДВ на внутрішні рейси.

Довідка: Украерорух створений у 1992 році, він є основою національної аеронавігаційної системи та Об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (ОЦВС).

Серед основних завдань держпідприємства – обслуговування повітряного руху, організація і менеджмент повітряного простору й організація потоків повітряного руху; організація радіотехнічного й електротехнічного забезпечення обслуговування повітряного руху та виконання польотів; забезпечення діяльності та розвитку підрозділів ОЦВС; організація аварійного сповіщення й участь у проведенні пошуково-рятувальних робіт; надання аеронавігаційної інформації користувачам повітряного простору.

До складу Украероруху входять шість регіональних структурних підрозділів: Львівський, Одеський, Дніпропетровський, Харківський, "Київцентраеро" та "Кримаерорух".