Українські фермери отримали доступ до інноваційної технології обробки насіння LumiGEN®

КИЇВ, Україна, 24 грудня 2019 р. – Corteva Agriscience оголосила про запуск на українському ринку преміальної обробки насіння LumiGEN® з сезону 2020. Ця вдосконалена лінійка забезпечує кращий в галузі надійний захист від шкідників, хвороб та несприятливих умов ґрунту протягом критичного періоду проростання та появи сходів. Новий захист доступний для насіння бренду Pioneer®.

Corteva дбає про екологічну безпеку на ранніх стадіях розробки продукції як лідер галузі у прогнозуванні ризиків та визначення впливу на навколишнє середовище. Такі інновації в обробці насіння як LumiGEN® забезпечують точну норму застосування, покращують результат у полі та підвищують продуктивність для фермерів. Цей тип технології діє на шкідників дуже вибірково, а отже має дуже низький вплив на навколишнє середовище.

Насіння, яке оброблене за допомогою технології LumiGEN®, захищене преміальним комплексом інсектицидів, фунгіцидів, біологічним рішенням та плівкоутворювачем. У сезоні 2020 року інноваційна технологія обробки насіння LumiGEN® застосовується майже для усіх гібридів соняшнику та кукурудзи бренду Pioneer® в Україні, за винятком деяких гібридів кукурудзи, які будуть доступні за замовленням.

Технологія обробки насіння LumiGEN® для соняшнику включає в себе фунгіцид Lumisena®, найсучасніший захист від борошнистої роси - як давно відомих, так і нових рас. Ця обробка постійно забезпечувала появу більш здорових сходів та ранній розвиток рослин на випробуваннях по всій Європі, включаючи Україну, і доведено, що вона забезпечує високий рівень захисту навіть у найскладніших умовах. Складовою LumiGEN® і для обробки кукурудзи, і для обробки соняшнику також є препарат LumiBio Valta™, який забезпечує розсаду легкодоступними макро- та мікроелементами у натуральному вигляді та стимулює стійкість до стресу. Це інноваційний біологічний продукт, який захищає урожай на ранніх стадіях, діючи безпосередньо на метаболічну систему рослин.

Обробка здійснюється на насіннєвому комплексі в с. Стасі (Полтавська область), в будівництво якого було інвестовано понад 56 млн. доларів США з моменту заснування у 2013 році.

«Стійкий розвиток - це не просто пріоритет для Corteva Agriscience, це основа того, хто ми є і чого прагнемо досягти. Технологія обробки насіння LumiGEN® - це одна з наших інновацій, яка допомагає фермерам збільшити врожайність і водночас мінімізувати екологічний вплив. Ми врахували потреби наших клієнтів, споживачів та нашого бізнесу, щоб відкрити шлях для розвитку, який дає змогу процвітати всім», - зазначив Сергій Резніченко, керівник агрономічного відділу Corteva Agriscience в Україні.

Про Corteva Agriscience

Corteva Agriscience - це публічна, глобальна, виключно сільськогосподарська компанія, що надає сільгоспвиробникам по всьому світу найповніший портфель в галузі, що дозволяє їм максимізувати врожай і прибутковість - включаючи деякі з найбільш визнаних брендів у сільському господарстві: Pioneer®, Granular®, Brevant™ seeds, а також відзначені нагородами засоби захисту рослин; водночас, компанія виводить на ринок нові продукти потужного портфоліо діючих речовин та технологій. Компанія прагне працювати з зацікавленими сторонами всієї продовольчої системи, оскільки виконує своє зобов’язання збагачувати життя тих, хто виробляє, і тих, хто споживає, забезпечуючи розвиток майбутніх поколінь. Corteva Agriscience стала незалежною публічною компанією 1 червня 2019 р. Раніше компанія була сільськогосподарським підрозділом DowDuPont. Більш детальну інформацію можна знайти на сайті www.corteva.com.ua

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